В Новом Уренгое УК выплатит огромный штраф за долгое отключение воды в жилом доме Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя наказала АО «Уренгойжилсервис» за долгое отсутствие воды в многоквартирном доме № 1/1 в мкр. Юбилейный, которое произошло 14 и 15 января.

- В ходе проверки стало известно, что воду отключили из-за течи в трубе. Суммарное время отключения составило более 11 часов, что превышает установленную норму, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим в отношении акционерного общества возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

В итоге управляющая компания обязана оплатить штраф в размере 125 тысяч рублей. Кроме того, три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности за плохую работу.