Приняв мошенника за друга, надымчанин перевел ему крупную сумму денег Фото: Вера Зенина

В полицию Надымского района обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 16 марта мужчина получил сообщение от своего знакомого, написанное в соцсети. Приятель просил дать ему в долг 30 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, надымчанин перевел всю сумму на указанный номер карты. Через некоторое время мужчина узнал, что страницу друга взломали, а деньги в долг просили мошенники.

Сейчас сотрудники разыскивают аферистов, нажившихся на северянине. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам лично проверять информацию, поступающую из интернета,. Не спешите переводить деньги по просьбе родных и знакомых, для выяснения ситуации позвоните им, не дайте мошенникам шанса обмануть вас!

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