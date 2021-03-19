В Новом Уренгое открылась выставка о природном разнообразии мира

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новоуренгойский музей подготовил очередную экспозицию. С 19 марта по 18 апреля все желающие смогут посетить выставку «Географика».

Ее название говорит за себя - живописные полотна, графические листы и атмосферные черно-белые фотографии раскроют своеобразие природно-климатических зон Европы и Азии. Перед зрителем предстанут знакомые картины средней полосы России, бескрайние степи, виды солнечного Кавказа и переменчивые морские пейзажи. Кроме того, в предметный ряд вошли работы, повествующие о суровой красоте русского Севера. Однако особое место среди экспонатов занимает репринт «Чертежная книга Сибири» Семена Ремезова.

Интерактивная часть выставки включает гоночный одноместный швертбот «Оптимист», штурвал морского судна, судовой колокол, а также прибор для измерения атмосферного давления.

Кроме того, посетители узнают о современных экспедициях и путешественниках. Специальный стенд расскажет о проектах по исследованию Севера «Неизвестный Ямал», «Тайны Мангазеи» и «На Север».