В Губкинском откроется первый медицинский класс

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

Глава Губкинского Андрей Гаранин встретился с главным врачом городской больницы и руководителями отделений, чтобы обсудить актуальные вопросы. Один их них - привлечение новых врачей. На данный момент в медучреждении свободны 12 вакансий: хирург, инфекционист и психиатр-нарколог для взрослых, а также три педиатра, кардиолог, эндокринолог и уролог для детей.

- Один из способов решения вопроса - подготовка кадров на месте. Конечно, речь идет не о высшем образовании, а о навыках и знаниях, которые помогут детям определиться с будущей профессией и поступить в вузы, - рассказал градоначальник.

Так, с нового учебного года в школе .№5 откроется первый в городе медицинский класс. Профильными предметами станут химия и биология. Коллектив больницы с радостью согласился в этом помочь.

- Но этот способ пополнения штата больницы не быстрый, он больше на перспективу. А недостающие врачи нужны уже сейчас. Мысли на этот счет есть, надо проработать механизм. Скоро сообщу о решении, - добавил Андрей Гаранин.