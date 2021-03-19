В Новоуренгойской ЦГБ появились гериатрические койки для пожилых пациентов

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ появились гериатрические койки, предназначенные для пожилых пациентов. Отметим, что первым медучреждением округа, где начали оказывать гериатрическую помощь, стала Ноябрьская городская больница. Там профильные койки были открыты в 2019 году, а в 2020 году они появились в Салехардской ОКБ.

Теперь гериатрическая помощь организована во всех, теперь уже трех межмуниципальных центрах. Ожидается, что в этом году лечение по данному направлению получат порядка 160 пациентов.

Также окружной департамент здравоохранения своевременно обучают специалистов-геронтологов. Уникальность таких докторов состоит в том, что они имеют дело с возрастными пациентами, у которых, как правило, имеются несколько хронических заболеваний. Поэтому лечение, назначение препаратов и обследования нужно проводить с особой осторожностью и индивидуально.

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