В Салехарде собирают вещи для пострадавших от пожара по ул. Чапаева

Общественники Салехарда объявили сбор вещей первой необходимости для жителей дома №31 по ул. Чапаева. Напоминаем, что 17 марта там произошел пожар.

Пострадавшим нужны предметы первой необходимости, а также бытовая техника, утварь, мужская одежда и обувь.

По вопросам помощи можно написать в сообщения группы «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА ЯМАЛА». Волонтеры отправят номер пострадавшего для связи, по которому можно будет договориться о встрече.

Также общественная организация «Семья Арктики» принимает вещи для пострадавших по адресу: ул. Республики, 75. Обращаться к Примак Алине Геннадьевне.

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