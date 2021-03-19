«Живем на Севере»: на Ямале обновили главный общественный портал

Фото: правительство ЯНАО

Популярный ямальский проект «Живем на Севере» полностью обновился. Теперь предложить идею, которая изменит город, поселок или двор можно в один клик, а информационный чат-бот расскажет о новых опросах. Скоро все эти функции будут доступны и и мобильном приложении, над которым сейчас трудятся разработчики.

Также внесены изменения в цветовую гамму и логотип сайта. Символом «Живем на севере» по-прежнему осталось семейство медвежат, но теперь они приобрели ямальский колорит.

Кроме того, изменилось и содержимое портала. Благодаря сервису «Предлагай» можно не только быстро направлять свои предложения, но и отмечать лучшие, отслеживая их реализацию. За каждую идею, голосование или комментарий пользователям по-прежнему начислят баллы, которые можно обменять на полезные сувениры или услуги. Теперь для получения призов будут использоваться QR-коды, что значительно упростит процедуру.

Напоминаем, что проект «Живем на Севере» реализуется на Ямале с 2017 года. На портале зарегистрировано более 90 тысяч человек, которые предложили около 10 тысяч идей и инициатив, а также приняли важные решения для развития городов и округа.