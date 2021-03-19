В Салехарде проверили, как отчищают крыши многоквартирных домов от снега

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялся рейд, на котором выявили плохую уборку крыш многоквартирных домов от снега. Комиссия обследовала несколько зданий по адресам: ул. Подшибякина, 46А и 46Б , а также ул. Чубынина, 23.

В результате нарушения по уборке кровли выявлены на доме 46А по ул. Подшибякина. На данный момент уже составлен акт, который направят в управляющую организацию.

- Подобные обследования проводятся регулярно. Мы мониторим дома как в капитальном, так и в деревянном исполнении. Приоритет отдается тем домам, чьи жители обращаются с жалобами в наш адрес. При обнаружении снега на крыше мы составляем акт и направляем его в управляющую организацию, - рассказал представитель МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства» администрации города Роман Богачев.

Если УК не реагирует на заявления по уборке снега, необходимо звонить в управление ЖКХ по телефону: 4-18-99 либо обращаться в кабинет №101 по ул. Свердлова, 49.