Жительница Муравленко купила мотоциклетный шлем у мошенника Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 20 февраля женщина нашла на одном из сайтов объявление о продаже мотоциклетного шлем в городе Симферополь. Связавшись через мессенджер с продавцом, северянка сделала заказ с доставкой через транспортную компанию. Также она оплатила полную стоимость товара - 10 тысяч рублей. Деньги женщина перевела на счет, указанный продавцом. После этого с ней перестали выходить на связь.

Сейчас сотрудники разыскивают мошенников, обманувших северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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