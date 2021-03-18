Врачи Тарко-Салинской ЦРБ проведут обследование жителей Самбурга

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Мобильная бригада Тарко-Салинской ЦРБ приедет в Самбург, чтобы обследовать местных жителей. Сельчане смогут попасть на прием к неврологу, хирургу, офтальмологу, кардиологу и врачу УЗИ-диагностики.

Медики проведут консультативные приемы и обследование в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Также все желающие смогут пройти флюорографию.

Прием будет проходит в Самбургской участковой больнице с 24 по 26 марта. Часы работы: с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 18:00.

Для удобства пациентов консультации врача-кардиолога предусматривают предварительную запись. Записаться можно в регистратуре больницы или по телефону: 8(34997) 3-12-73.