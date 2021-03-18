Салехардцам предлагают придумать названия для детских площадок, которые появятся в этом году

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда могут выбрать название трем новым детским площадкам, которые появятся в этом году. Инициатива принадлежит депутату Городской Думы Ларисе Цупиковой.

- Уже осенью, в сентябре, мальчишки и девчонки, а также их родители смогут прийти на новые площадки, где обязательно найдут себе друзей и отлично проведут время. Предлагаю придумать им названия. Будет здорово, если любимое местопребывания получи свое имя, - написала женщина в своем Instagram.

Оставить свои предложения по названию площадок можно на странице городской администрации в соцсети Вконтакте. Позже там разместят лучшие варианты.

Напоминаем, что площадки появятся на улицах Павлова и Совхозная, а также на пешеходной зоне улицы Ленина. Их построят по методу индивидуального проектирования с учетом расположения и потребностей жителей.