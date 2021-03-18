У 24 салехардцев отобрали водительские права. Они страдали алкоголизмом и наркоманией Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда потребовала лишить водительских прав 24 горожан, состоящих на учете у психиатра-нарколога с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания».

- Лица, страдающие зависимостью от алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ, создают реальную угрозу на дорогах. Это может привести к ДТП, стать причиной травм и даже смертей других водителей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями, в которых требовал лишить салехардев водительских удостоверений. В итоге суд полностью удовлетворил его требования. Исполнение решений суда контролируется прокуратурой.

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