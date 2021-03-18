В Коротчаево готовят к открытию станцию скорой помощи и ветклинику

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал с рабочим визитом в Коротчаево, где посетил несколько строек: станция скорой помощи, ветеринарная клиника и многоквартирный дом по ул. Нефтяников.

Так, на станцию скорой помощи уже подведено тепло и водоснабжение, подключены системы пожарной охраны, сигнализации и видеонаблюдение. После открытия здесь будет круглосуточно дежурить бригада медиков. Всего в штат наберут 12 человек.

Напоминаем, что решение о строительстве собственной станции скорой помощи было принято в 2019 году, во время встречи Дмитрия Артюхова с жителями района.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Также скоро заработает и ветеринарная клиника. Ее построили из быстровозводимых конструкций на средства округа. В здании подключено автономное отопление, планируется благоустройство территории. Работать в ветклинике будут три сотрудника.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Еще один объект - многоквартирный дом по ул. Нефтяников, 16. В нем насчитывается 159 квартир, все они уже в чистовой отделке. Сюда переедут жильцы аварийных деревяшек.