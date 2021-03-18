Число заболевших коронавирусом на Ямале на 18 марта 2021 года увеличилось на 26 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек, с начала периода - 37 677.

Из общего числа болеющих 155 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 13 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 404 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 899 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 19 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое и Ноябрьске - 5.

Далее идут: Муравленко и Ямальский район - 2.

Замыкают список: Салехард, Губкинский, Надымский и Пуровский районы - 1.

За сутки в регионе провели 3 731 тест в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 459 150.

Излечились от коронавируса 48 человек, за весь период - 36 118.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 803 человека с COVID-19, из них 1 170 (11,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 428 239. Выздоровевших - 12 061, за весь период - 4 037 036. Умерших - 460, с начала периода - 93 824.