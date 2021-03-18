В Ноябрьской ЦГБ начнут проводить сложнейшие операции на брюшной аорте

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Коллектив врачей хирургического отделения Ноябрьской ЦГБ пополнился новым опытным специалистом. Речь идет о Николае Крючеве - сосудистом хирурге с 23-летним стажем.

Ранее он работал в Тюмени, где возглавлял отделение сосудистой хирургии Областной клинической больницы №2. Медик имеет большой опыт аорто-коронарного шунтирования, протезирования клапанов сердца и сосудистой хирургии.

- Николай Викторович - это специалист, которого сильно не хватало в нашем город, поскольку ранее пациентов, нуждающихся в оперативном лечении брюшной аорты, направляли за пределы региона. В ближайшее время мы сможем в краткие сроки оперировать их в нашей больнице, - рассказали в медучреждении.

После того, как в больницу закупят расходные материалы, команда хирургов начнет проводить серьезные реконструктивные операции на брюшной аорте и артериях нижних конечностей. Пока что на Ямале такие операции не проводились.