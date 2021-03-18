На Ямале начался второй этап вакцинации тундровиков от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале началась вакцинация тундровиков вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» от коронавируса. Напоминаем, что прививки делают в специальном передвижном пункте на дороге Салехард-Надым, где каслают многие семьи.

В планах у врачей четыре остановки - на участках от 40 до 170 километра надымской трассы. Всех оленеводов заранее оповестили о возможности привиться. Перед этим тундровики проходят осмотр у врача-терапевта и рассказывают о самочувствии после первого этапа вакцинации.

- Тундровики - люди дисциплинированные. Мы очень рады, что они ответственно отнеслись к процессу вакцинации, чтобы защитить себя и свою семью. Мы создали условия для того, чтобы им не пришлось покидать надолго чум, не оставлять без присмотра хозяйство, - рассказал глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Сейчас прививочная кампания проходит повсеместно, в том числе и в национальных поселках Ямала, райцентрах и городах. На данный момент от коронавируса привились более 28 тысяч ямальцев, более 20 тысяч северян завершили вакцинацию полностью.