Житель Ноябрьска отправится в тюрьму за убийство собутыльника Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьский суд вынес приговор в отношении 31- летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Происшествие случилось в ночь на 2 декабря 2020 года по улице Дзержинского. Тогда осужденный позвал в гости своего знакомого, чтобы провести время за рюмкой спиртного. Однако во время застолья между мужчинами произошла ссора. Разгоряченный алкоголем, хозяин квартиры схватил нож, а затем несколько раз ударил обидчика в шею и туловище. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

За свой поступок ноябрянин отправится в колонию строго режима, где проведет десять лет.

Напоминаем, что это не первый случай, когда застолья между приятелями и родственниками заканчиваются трагедией. Так, житель Салехарда с особой жестокостью зарезал младшего брата, находясь в алкогольном опьянении.

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