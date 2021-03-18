В Вынгапуровском открылся детский стоматологический кабинет

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В самом отдаленном мкр. Ноябрьска - Вынгапуровском, открылся детский стоматологический кабинет. Он находится в здании местной школы.

Сейчас в Вынгапуровском проживают около тысячи детей, 700 из которых - школьники, а остальные - воспитанники детсадов. Родители учеников уже не раз просили открыть при школе стоматологический кабинет, поскольку ближайший врач находится в Ноябрьск, дорога до которого занимает около полутора часов.

Благодаря совместной работе главы города Алексея Романова, специалистов региональных департаментов образования и здравоохранения, проблему решили в максимально короткие сроки.

Оборудование и мебель для нового стоматологического кабинета закуплены за счет городского бюджета. Оказывать помощь юным северянам будет опытный врач-стоматолог и медсестра.