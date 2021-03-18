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Общество18 марта 2021 9:31

В поликлинике Нового Уренгоя продлили часы работы флюорографического кабинета

Теперь пройти обследование можно до 20:00
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В поликлинике №2 ( северная часть) Новоуренгойской ЦГБ продлили работу флюорографического кабинета. Теперь пройти обследование можно до 20:00.

Такое решение принял главный врач медучреждения Кирилл Трапезников. По его словам, это связано с тем, что сейчас в городе работает только один аппарат, а второй, который находится в поликлинике №1, еще не отремонтировали.

- Поломка серьезная. Запасные части заказаны. Мы ждем их поступления в течение двух недель. После этого аппарат запустят в тестовом режиме, - рассказали в городской больнице.