В поликлинике Нового Уренгоя продлили часы работы флюорографического кабинета

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В поликлинике №2 ( северная часть) Новоуренгойской ЦГБ продлили работу флюорографического кабинета. Теперь пройти обследование можно до 20:00.

Такое решение принял главный врач медучреждения Кирилл Трапезников. По его словам, это связано с тем, что сейчас в городе работает только один аппарат, а второй, который находится в поликлинике №1, еще не отремонтировали.

- Поломка серьезная. Запасные части заказаны. Мы ждем их поступления в течение двух недель. После этого аппарат запустят в тестовом режиме, - рассказали в городской больнице.