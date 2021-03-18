Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое открылась экспозиция «Узоры северных легенд». Автор выставки - Эльвира Тэсида. Она известная как поэтесса, музыкант, автор-исполнитель ненецких песен, художник, мастер декоративно-прикладного искусства и руководитель творческого объединения «Полярная рапсодия».

На выставке представлено более 30 предметов декоративно-прикладного искусства: заколки для волос, дамские сумочки, комплекты украшений, брелоки и чехлы для сотовых телефонов. Здесь же - предметы, рассказывающие о быте коренных народов севера: нарты, миниатюрные лодочки и ненецкие куклы «Нухуко». Завораживающие своей красотой изделия выполнены с использованием традиционных для декоративно-прикладного искусства материалов и техник: бисера, кожи, сукна и меха.

С открытием выставки Эльвиру Тэсида поздравил глава города Андрей Воронов. Он с интересом осмотрел экспозицию и пожелал автору новых творческих успехов.