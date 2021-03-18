В Тарко-Сале приехали специалисты по детской реабилитации из Омска

Фото: Центр детской неврологии и реабилитации «Ангел»

В центре социального обслуживания Тарко-Сале приступили к работе специалисты омского реабилитационного центра «Ангел».

Полный курс восстановительного лечения пройдут более 80 детей из районного центра и поселений. Это ребята с различными заболеваниями центральной нервной системы. Для каждого из них разработана индивидуальная программа реабилитации. С детьми работают логопед-дефектолог, клинический психолог, специалист по адаптивной физической культуре, массажист и специалист по орофациальной стимуляции, который помогает развивать речевой аппарат. Один курс реабилитации длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Отметим, что приезд специалистов стал возможен благодаря поддержке окружного благотворительного фонда «Ямине». Кстати центр «Ангел» уже не первый раз работает с маленькими пуровчанами. Многие родители отмечают динамику в состоянии здоровья своих детей.