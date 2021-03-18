Депутаты Пуровского района проголосовали за объединение поселка Пурпе с Губкинским

Фото: администрация Пуровского района

Депутаты Пуровского района одобрили инициативу объединения поселка Пурпе с Губкинским. Напоминаем, что на публичных слушаниях, которые прошли 1 марта, пурпейцы также выступили за объединение. Участие в них приняли жители поселка, представители трудовых коллективов и общественности. Инициатива объединения принадлежит самим пурпейцам - с ней они обратились к депутату окружного парламента Виктору Казарину.

- В первую очередь жителей интересует сохранение сельских льгот. Мы с коллегами детально этим занимаемся - проработан механизм их сохранения. Необходимо внести изменения в региональные нормативно-правовые акты и законы, которые позволят жителям поселка и дальше получать положенные им льготы, - рассказал Виктор Казарин.

Глава Губкинского Андрей Гаранин отметил, что в случае объединения предстоит очень много работы, а все результаты будут на благо жителей.

Теперь вопрос объединения вынесен на окружной уровень. Решение депутатов района рассмотрят в Законодательном Собрании ЯНАО.