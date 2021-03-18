В Ноябрьске появится многофункциональная площадка для детей и взрослых

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

Глава Ноябрьска Алексей Романов продолжает рассказывать о проектах благоустройства, запланированных к реализации в 2021 году.

Ранее он сообщил, что масштабная реконструкция ожидает Центральный бульвар на ул. Ленина, а в мкр. «В» по ул. 60 лет СССР (в районе д. 13) появится площадка для спорта и отдыха.

Еще один проект, о котором рассказал градоначальник - это многофункциональная площадка на ул. Лиственная рядом со школой №5.

- Выехали с коллегами еще раз посмотреть территорию и детально все обсудить. В этом районе проживает много детей и жители не раз обращались с просьбой установить площадку. Здесь будут игровые и спортивные зоны, пешеходные дорожки, места для отдыха, - рассказал Алексей Романов.

Также он добавил, что при подготовке проекта учитывался существующий рельеф.

Ознакомиться с каждым проектом можно на официальном сайте администрации.