В Тарко-Сале отремонтируют более 7 километров коммунальных сетей

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале разрабатывают план по ремонту и модернизации коммунальных сетей. По словам руководителя районного департамента ТСиСЖ Адриана Лешенко, на сегодняшний день определено 22 участка сетей тепловодоснабжения протяженностью 7,369 километра, на которых необходим капремонт, сейчас разрабатываются дефектные ведомости и сметные расчеты.

Также в рамках инвестиционной программы районного филиала АО «Ямалкоммунэнерго» будет продолжена работа по модернизации станции водоподготовки. Для подключения жителей к централизованной системе водоснабжения начнется бурение новых артезианских скважин, строительство резервуара осветлителя и емкости исходной воды.

Кроме того, к 2024 году запланировано строительство котельной производительностью 45 МВт: она позволит перераспределить тепловые нагрузки и подключить строящиеся здания, в том числе и мкр. Южный.

Также запланировано строительство сетей водоотведения по ул. Тарасова, работы завершатся в 2023 году.