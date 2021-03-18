Врачи Новоуренгойской ЦГБ обсудили с тюменскими коллегами влияние коронавируса на сердце

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Врачи Новоуренгойской ЦГБ совместно со специалистами Тюменского кардиологического научного центра приняли участие в телеконференция «Кардиология - достижения и перспективы». Медики определяли масштабы последствий, причиненных COVID-19 здоровью человека, а также разрабатывали стратегию по их лечению и профилактике.

По словам тюменских кардиологов, прямая связь между перенесенной инфекцией и возникновением сердечно-сосудистых осложнений уже доказана. Чтобы снизить риски развития болезней, в том числе и системы кровообращения, пациентов наблюдают в динамике. При необходимости назначают лечение или курс реабилитации.

- Польза от лекций огромная. С начала эпидемии прошел год, теперь о болезни и ее последствиях известно гораздо больше. Сегодня обсуждается самая острая тема - связь COVID-19 и сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых на первом месте в мире. На конференции удалось поговорить о профилактике, тактике лечения, предполагаемых рисках и о том, как их предотвратить, - рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.