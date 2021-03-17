«Winter Fest»: знаменитые чемпионы приедут на фестиваль зимних видов спорта в Ноябрьске

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске состоится фестиваль зимних видов спорта «Winter Fest». Он пройдет в Ледовом дворце «Авангард» с 19 по 20 марта. Его главная цель - поддержание здорового образа жизни как тренда среди российской молодежи.

Горожане смогут попробовать свои силы на катке или усовершенствовать уже имеющиеся навыки, а также пообщаться с чемпионами, которые проведут мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Вход на мероприятие бесплатный.

В этом году почетными гостями фестиваля станут легендарные спортсмены - заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Владимир Антипов.

Отметим, что фестиваль «Winter fest» проводится с 2015 года. Его площадками стали Тобольск, Дзержинск, Нижневартовск, Томск, Пермь, Ноябрьск, Кстово, Благовещенск и другие города. За это время более 12 тысяч детей приняли участие в мастер-классах со звездными спортсменами, легендами спорта и Олимпийскими чемпионами.