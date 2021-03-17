В ряды волонтеров по голосованию за проекты благоустройства вступили почти 300 ямальцев

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале завершается регистрация добровольцев, которые будут помогать северянам голосовать за объекты благоустройства. У ямальцев осталось чуть меньше недели, чтобы вступить в ряды волонтеров, до 22 марта. Сейчас волонтерский корпус насчитывает 289 человек от 16 до 45 лет.

- Заявки от ямальцев, желающих стать волонтерами, принимаются на портале dobro.ru. Если человек уже принимал ранее участие в каких-либо мероприятиях в качестве добровольца - это отражается в его личном кабинете и становится бонусом в момент одобрения заявки, - рассказал заместитель руководителя Арктического центра добровольчества Сергей Ходаков.

Наибольшее число активистов из Лабытнанги, Нового Уренгоя и Муравленко. В Пуровском районе инициативу проявили жители Ханымея, Пурпе и Уренгоя.

Дежурить общественники будут на специальных местах: в МФЦ, крупных торговых центрах и на площадках общегородских праздников. Волонтера выделит из толпы яркая экипировка и планшет для голосования. Чтобы отдать голос за понравившийся объект благоустройства достаточно ввести номер своего телефона. Также на бэйдже волонтера будет QR-код, считав который можно перейти на портал для голосования.

После формирования волонтерского корпуса для добровольцев проведут обучение: научат работать с приложением для голосования и подробно расскажут про территории для благоустройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ямальцы смогут проголосовать за объекты благоустройства своих городов через общероссийский портал. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая (подробнее)