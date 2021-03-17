В Ноябрьске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Фото: Росгвардия по ЯНАО

В Ноябрьске сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, находящегося в федеральном розыске.

Накануне, 16 марта, экипаж вневедомственной охраны, занятый патрулированием, заметил в районе жилых домов по улице Мира местного жителя, походившего на ориентировку. Проявив бдительность, росгвардеец сообщил об этом дежурному центрального пульта охраны. К месту нахождения предполагаемого преступника тут же выехал автопатруль группы задержания.

- В ходе проверки документов было установлено, что мужчина действительно находится в розыске. Он причастен к аварии, в которой пострадал человек, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО.

В итоге сотрудники доставили правонарушителя в городской отдел полиции, а сами вернулись на маршрут патрулирования.