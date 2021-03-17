На Ямале определили кандидатов на получение грантов для проекта «Ямальское долголетие»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале выбрали претендентов, которым могут получить гранты на реализацию пилотного проекта «Ямальское долголетие». Ими стали 25 организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые планируют организовать для гражданам почтенного возраста различный досуг.

На заключительном этапе поступившие заявки рассмотрят в соответствии с требованиями и, если не будет нареканий, заключат соглашения о предоставлении гранта.

Так, Екатерина Пушкарева из Ноябрьска, владелица творческой студии - одна из кандидатов на получение гранта. Художница научит основам живописи и пейзажа граждан с любым уровнем подготовки: от любителя до профессионала.

Что касается организаций социального обслуживания, то они продолжат свою работу с пожилыми в прежнем режиме. Проект «Ямальское долголетие» - это дополнительная возможность заняться чем-то особенным: обучиться кожевенному ремеслу или впервые взять в руки художественную кисть.

Пилотный проект рассчитан на два года. По его результатам будет принято решение о реализации программы в других муниципальных образованиях Ямала.

Записаться на занятия пожилые северяне смогут в апреле. Для этого следует обратиться в организацию социального обслуживания по месту жительства или непосредственно к организаторам кружков и секций. Контакты будут опубликованы на сайте департамента соцзащиты и в соцсетях ведомства в конце марта.