Жительница Салехарда лишилась 300 тысяч рублей, вложив их в криптовалюту Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратилась женщина 1972 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что в феврале 2021 года потерпевшей позвонила некая девушка, представившаяся сотрудником банка и стала рассказывать о способах инвестиций. Далее она спросила потерпевшую, не желает ли женщина заработать денег, играя на бирже.

Согласившись, северянка зарегистрировалась на одной из площадок, а после ей позвонил мужчина, который пообещал помочь с инвестициями и заработком. Для этого женщина установила приложение, которое предоставило злоумышленнику полный доступ к ее мобильному телефону. Далее мужчина объяснил, что для большего заработка необходимо внести на счет крупную сумму, что заявительница и сделала.

В общей сложности, по указанию злоумышленников, женщина перевела в криптовалюту более 300 тысяч рублей. Позже, увидев на виртуальном счету крупная сумма, женщина захотела ее вывести, но для этого было необходимо оплатить страховой взнос. Поняв, попалась на удочку мошенников, женщина обратилась в полицию.

Сейчас отрудники разыскивают аферистов, нажившихся на северянке. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».