Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 марта 2021 года увеличилось на 27 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек, с начала периода - 37 651.

Из общего числа болеющих 153 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 404 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 892 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 24 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 10.

Далее идут: Ноябрьск и Пуровский район - 5, а также Муравленко - 3.

Замыкает список Лабытнанги -1.

За сутки в регионе провели 4 059 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 455 419.

Излечились от коронавируса 49 человек, за весь период - 36 070.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 998 человек с COVID-19, из них 1 018 (11,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 418 436. Выздоровевших - 10 755, за весь период - 4 024 975. Умерших - 427, с начала периода - 93 364.