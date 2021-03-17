В Новом Уренгое пройдет конкурс среди юных музыкантов «Новые имена»

Фото: правительство ЯНАО

В Новом Уренгое соберутся самые талантливые и юные музыканты Ямала. Они покажут свои умения на XI Окружном конкурсе детского и юношеского творчества «Новые имена». Он начнется 29 марта в Большом зале ДШИ им. С.В. Рахманинова.

В этом году у юных пианистов появится возможность продемонстрировать свое мастерство на роялях C. Bechstein, которые приобрели в сентябре 2020 года.

На открытии выступят председатели и члены конкурсного жюри, среди которых деятели культуры России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты, ведущие солисты и преподаватели.

Конкурсные прослушивания пройдут 30 марта, а заключительный гала-концерт победителей состоятся 31 марта в 18:00.