«Хотела спасти сына от тюрьмы»: надымчанка заставила избитого мужчину дать ложные показания

Надымчанка заставила избитого мужчину дать ложные показания

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний).

Все началось в ноябре 2020 года, когда сын женщины попался на грабеже. Молодой человек оказался в числе группы, которая ограбила и избила человека. Стремясь помочь сыну избежать наказания, она предложила потерпевшему вознаграждение за изменение показаний на предварительном следствии, но получила отказ. Однако сдаваться надымчанка не собиралась. Используя шантаж и угрозы, она все-таки заставила мужчину дать ложные показания.

- Впоследствии потерпевший признался следователям о случившемся и вновь дал правдивые показания, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении сына подозреваемой и других участников преступления завершено. Они предстанут перед судом.