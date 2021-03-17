В Салехарде встреча друзей закончилась поножовщиной Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Происшествие случилось в ночь на 15 марта, когда потерпевший пригласил в гости друзей, чтобы отдохнуть за рюмкой спиртного. По данным следствия, далее между хозяином квартиры и одним из гостей произошла ссора. Разгоряченный алкоголем, 24-летний обвиняемый схватил нож, а затем ударил 33-летнего мужчину в область груди.

- Однако убить обидчика преступник не успел, так как третий участник застолья обратился за помощью к соседям. В итоге потерпевшего успели доставить в больницу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.