В Салехарде расширят отделение рентгенохирурги регионального сосудистого центра

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В Салехарде продолжается реконструкция хирургического корпуса окружной больницы. Сейчас закончены работы по устройству ростверка свайного основания дополнительного крыла здания.

Также будет расширено отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, входящее в состав центра. После оно станет более комфортным для пребывания пациентов и работы медицинского персонала. Рентгенооперационная и комнаты для управления и обслуживания останутся в действующих помещениях. В дополнительном блоке разместят служебные помещения для медиков.

- Усовершенствование службы рентгенохирургии в СОКБ позволит увеличить эффективность и безопасность в предоставлении медицинских услуг, - рассказал и. о. заведующего региональным сосудистым центром Сергей Васильев.

Сейчас на объекте производится устройство коробки здания. Начато строительство ограждающих конструкций, перекрытий и монолитных поясов. Работы завершатся до конца 2021 года.