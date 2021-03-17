Надымская прокуратура наказала управляющие организации за плохую работу Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура обнаружила нарушения в работе нескольких управляющих организаций: ООО «Гардарика», ООО «УК Консьержъ», ИП Розарио К.С.

- Установлено, что организации длительное время не вывозили бытовой и строительный мусор с площадок многоквартирных домов, а также не убирали снег и наледь с кровель крыш, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим руководителям управляющих организаций внесены представления. На данный момент все нарушения устранены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурором в отношении должностных и юридических лиц возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии). Виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 375 тысяч рублей.