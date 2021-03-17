Житель Лабытнанги отправится в колонию за неуплату алиментов Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги вынесли приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в уклонении от уплаты алиментов.

В суде было установлено, что мужчина нее первый раз уклоняется от содержания своего ребенка. Ранее его привлекли к административной ответственности, однако должных выводов мужчина не сделал, продолжая накапливать задолженность перед сыном. В итоге общая сумма дога превысила 100 тысяч рублей.

Судом назначил ему наказание в виде лишения на шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Напоминаем, что это не единственный случай, когда нерадивые родители уклоняются от содержания детей. Так, жительница Тазовского района задолжала своим детям почти 2 миллиона рублей.