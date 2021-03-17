Маленькие салехардцы смогут заниматься плаваньем в бассейнах детских садов

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Теперь маленькие жители Салехарда смогут заниматься плаваньем в бассейнах детских садов. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

- Понимая, как важно заниматься физическим развитием маленьких салехардцев, решили с коллегами проработать вопрос и сделать доступными для посещения бассейны в детских садах, - написал градоначальник.

Также он уточнил, что это временное решение, пока не завершится строительство ФОКа «Ямал-Арена».

Занятия будут проходить в детских садах «Мамонтенок», «Рябинка», «Журавушка», «Кристаллик», «Улыбка», «Мозаика» и «Синяя птица». Родителям необходимо заполнить специальную анкету, отметив удобный детский сад и время посещения. Взять ее можно у воспитателя или заведующей.

- Сразу скажу, что потоки детей будут разведены и не стоит волноваться, что с вашим ребенком будут заниматься ребятишки из других садиков. Дополнительное посещение бассейна будет организовано либо в вечернее время, либо в выходной день, - отметил Алексей Титовский.

Предлагаемое время:

Вторник, четверг, пятница с 19.00 до 20.00.

Суббота с 10.00 до 12.30.

Суббота с 14.00 до 15.00.

Воскресенье с 10.00 до 11.00.