В Салехарде накажут водителя автобуса, который затеял драку с пассажиром

Фото: администрация Салехарда

Скандал, случившийся в одном из салехардских автобусов, вызвал нешуточный ажиотаж. Местный жители были сильно возмущены действиями водителя, который якобы сломал руку пассажиру.

В связи с этим местное АТП организовало проверку, а чтобы разобраться в ситуации, предприятие посетил депутат Городской Думы Денис Теленков. В АТП депутату показали видеозаписи с камер наблюдения, установленных в автобусе, а также познакомили с объяснительной, которую написал водитель.

- Пассажир, о котором идет речь, не оплатил проезд. Водитель автобуса попросил его покинуть общественный транспорт, после чего услышал в свой адрес нецензурную брань. Судя по поведению, пассажир находился в нетрезвом состоянии, - рассказал Денис Теленков.

Также он добавил, что водитель должен был сообщить о ситуации диспетчеру, чтобы тот вызвал сотрудников полиции, а не решать ситуацию самому. Однако горожане часто жалуются, что автобусы приезжают на остановки с задержкой, и любое промедление - взыскивается с водителя.

Что касается самого водителя, то он работает в городском АТП более 20 лет. У него хороший послужной список: почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора и главы города. Тем не менее, по итогам служебной проверки будет принято решение о дисциплинарном взыскании.