Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги появятся еще пять теплых остановок. Об этом рассказала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- В конце прошлого года во время прямого эфира ко мне обратилась Виктория Кузнецова с просьбой установить теплый автобусный павильон в мкр. Геофизики. Аналогичные пожелания поступали от жителей в разных группах в социальных сетях, - сообщила градоначальница.

Таким образом, к окончанию сезона благоустройства «умных» остановок будет уже 12. Места для из расположения определят сами горожане. В ближайшее время будет объявлен сбор предложений, а потом - голосование.

Напоминаем, что уже установленные павильоны имеют камеры наблюдения, а также автоматические системы подогрева и освещения.