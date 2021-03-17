До конца года в Ноябрьске сдадут три многоквартирных дома

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

Глава Ноябрьска Алексей Романов проверил, как идет строительство жилых домов в городе. По его словам, главная задача - постоянный контроль за соблюдением сроков и соответствия проекту.

Так, продолжается активное строительство 120-квартрного дома на улице Энтузиастов. Здесь уже установлены стеклопакеты, ведется внутренняя и наружная отделка. Во дворе обустроят детскую игровую площадку и парковки для автомобилей. Подрядчик АО «Тюменьтел» рассчитывает сдать объект в срок, до конца 2021 года.

Еще два пятиэтажных дома, каждый из которых по 110 квартир, строятся на улице Дружбы. Здесь завершаются работы по сантехнике и электрике. Уже выполнены работы по кровле и вентиляции. Скоро подрядчик ООО «Промтехмаш» приступит к чистовой отделке квартир, сдать дома также планируют до конца года.