На Ямале определили имена студентов, которые получат именную стипендию губернатора

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале определили имена студентов, которые получат гранты от губернатора Ямала по итогам зимней сессии. Ими оказались 27 ребят, обучающихся в вузах, техникумах и колледжах на «отлично», а также проявивших себя в научной деятельности, интеллектуальных и творческих конкурсах. Уже в марте им выплатят по 10 тысяч рублей в дополнение к основной стипендии.

Кроме того, введены дополнительные пять квот на получение стипендий для студентов из числа КМНС, обучающихся очно в высших учебных заведениях. Так, они могут претендовать на получение именной стипендии, имея в зачетной книжке не только «отлично», но и «хорошо и отлично».

Следующий прием заявок на назначение именных стипендий объявят в июне. По итогам летней сессии будут учреждены дополнительные 50 выплат для тех, кто получает специальности социальной сферы, сдает сессию на «хорошо» и «отлично», имеет научные достижения, а также окончил школу с медалью.