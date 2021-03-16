На Ямале подвели итоги работы по борьбе с наркотиками в 2020 году

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале прошло заседание антинаркотической комиссии, на которой подвели итоги работы за прошлый год.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, снизилось число жителей, употребляющих наркотики, и количество преступлений, связанных с ними. Также почти вдвое сократилось число несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете.

По данным мониторинга наркоситуации в округе, количество лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания» сократилось на 18,9 процентов. На 17,8 процентов снизилось общее количество людей, употребляющих запрещенные препараты.

По информации правоохранительных органов, в 2020 году зарегистрировано 539 наркопреступлений, что ниже на 4,4 процента, чем в прошлом году. Выявлено две нарколаборатории, одно преступление по факту культивации растений, содержащих наркотические средства и одно преступление, связанное с контрабандой сильнодействующих веществ.

Кроме того, из незаконного оборота изъято более девяти килограммов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Также пресечена деятельность 14 преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков через интернет-магазины.