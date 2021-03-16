Исполняющий обязанности главы Шурышкарского района подал документы на участие в конкурсе

Фото: администрация Шурышкарского района

В администрацию Шурышкарскго района поступили документы от третьего кандидата на должность главы. Им стал Олег Попов, который сейчас исполняет обязанности главы муниципалитета.

Первым кандидатом, подавшим документы 10 марта, стал Сергей Петров, занимающий место замглавы муниципального образования Мужевское. Вторым - Алексей Кураков, являющийся начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций района.

Прием документов начался с 27 февраля и продлится до 18 марта. Заседание конкурсной комиссии, на котором подведут итоги всех этапов, запланировано на 22 марта.

Напоминаем, что бывший глава Шурышкарского района Андрей Головин досрочно сложил полномочия 16 февраля. Эту должность он занимал с марта 2012 года после победы на выборах, а в 2017 году был переизбран на второй срок.