Поверив, что сможет получить компенсацию из-за пандемии, пуровчанка лишилась денег с карты Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровскогого района обратилась 59-летняя жительница поселка Пурпе, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 12 марта заявительнице пришло сообщение в соцсети от ее знакомой. В нем говорилось, что из-за пандемии пенсионерам положена денежная компенсация в размере 3 тысяч рублей, а для получения денег необходимо сообщить данные банковской карты, а также коды, которые придут в смс-сообщении. Заинтересовавшись денежной выплатой, женщина выполнила все указания, после чего с ее карты списалось более 12 тысяч рублей.

Перезвонив приятельнице лично, заявительница узнала, что ее страница была взломана и никаких сообщений она не писала. Поняв, что ее обманули аферисты, пуровчанка обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники разыскивают преступников, нажившихся на северянке. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».