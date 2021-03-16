«А был ли пассажир?»: в Салехарде водитель автобуса сломал руку мужчине

Руководство АТП организовало проверку по данному происшествию Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде произошел неприятный инцидент с участием водителя автобуса и одного из пассажиров. Об этом стало известно из местного паблика «В Салехарде».

- Вчера, 15 марта, в автобусе по маршруту №4 ехал мужчина. Когда автобус доехал до конечной, водитель начал требовать с него оплату за проезд, хотя при посадке мужчина уже покупал билет. В итоге начался скандал, а затем водитель скрутил этого мужчину и высадил из автобуса! В общем, у мужчины перелом руки и сегодня он идет в полицию писать заявление на этого водителя, - написал анонимный житель.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, по предварительной информации, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, а в местном АТП организована проверка по данному инциденту.

Что касается обращения в полицию, на данный момент потерпевших с такими травмами не было.