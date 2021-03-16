В Ноябрьске инвалидов-колясочников научат водить автомобиль Фото: Ольга Крыльцова

Теперь жители Ноябрьска с ограниченными возможностями здоровья могут научиться водить автомобиль и получить удостоверение категории В. Обучение будет проходит в автошколе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий. Для этого в учреждении приобрели специально оборудованный автомобиль, подходящий для инвалидов-колясочников

Отметим, что такая возможность появилась по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Во время визита в Ноябрьск к нему обратилась жительница города Ольга Миронова. Она попросила помочь приобрести для автошколы специальный автомобиля с ручным управлением. Женщина уверена, что это поможет людям с ограниченными возможностями здоровья решить многие проблемы и стать мобильнее.

В итоге автомобиль с автоматической коробкой передач переоборудовали в специализированном лицензированном центре Тюмени, установив на нем ручное управление: дополнительный рычаг выполняет функции педалей тормоза и газа.

- Курсанты-инвалиды будут учиться по программе, согласованной и утвержденной в ГИБДД. Ее основное отличие от обычной в увеличении часов на практическое вождение и изучение психофизиологических основ при управлении автомобилем, - рассказал заведующий отделением Сергей Яремчук.

Сейчас инструкторы проходят дополнительное обучение, после этого автошкола ноябрьского колледжа сможет принять новых учеников.