Тазовчанин, случайно убивший в драке молодого парня, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя села Гыда. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Происшествие случилось 10 декабря 2020 года во дворе жилого дома. В тот день обвиняемый затеял ссору с 19-летним жителем. Достав охотничий нож, он нанес оппоненту несколько ранений, повредив бедренную артерию. В результате юноша скончался от острой кровопотери.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

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