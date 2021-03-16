Ноябрьские врачи спасли пациента с множественными абсцессами печени

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Врачи Ноябрьской ЦГБ спасли 64-летнего пациента с множественными абсцессами печени. Мужчина поступил с жалобами на высокую температур до 39.9 градусов, озноб, потливость, периодический кашель и дискомфорт в зоне эпигастрии. Все это продолжалось две недели.

Изначально ноябрянин предполагал, что просто получил переохлаждение, поэтому не спешил обращаться к врачам, но когда температура перестала снижаться даже с помощью лекарств, он пришел в больницу. При обследовании у него выявили множественные абсцессы печени.

Отметим, что это заболевание, которое развивается из-за гнойного воспаления тканей печени. Образование может быть единичным или множественным и развиваться вследствие разнообразных причин.

В итоге сосудистые хирурги провели малоинвазивную операцию под местной анестезией. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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