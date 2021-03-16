Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 марта 2021 года увеличилось на 26 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек, с начала периода - 37 624.

Из общего числа болеющих 148 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 404 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 889 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 18 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое и Ноябрьске - 5, а также Пуровском районе - 3.

Замыкают список: Салехард, Муравленко, Губкинский, Надымский и Ямальский районы - 1.

За сутки в регионе провели 3 443 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 451 360.

Излечились от коронавируса 58 человек, за весь период - 36 021.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 393 человека с COVID-19, из них 1 021 (10,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 409 438. Выздоровевших - 10 644, за весь период - 4 014 220. Умерших - 443, с начала периода - 92 937.